Hatay’da sel felaketi

Hatay’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini sele bıraktı. Sel suları önüne gelen her şeyi sürükledi.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, şiddetini arttırarak gece saatlerinde sele dönüştü. İlçeye bağlı Bağrıyanık Mahallesinde sel suları, önüne ne geldiyse sürükledi. Selde çok sayıda araç hasar gördü, devrilen bir araç ile taklalar atan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Aynı noktada yine büyük çam ağacı devrildi, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tehlike arz eden bir başka çam ağacını da halat yardımıyla devirdi. Yaşanan sel felaketinde ölen ya da yaralananın olmaması derin bir nefes aldırdı.

Diğer yandan, Defne, Samandağ ve Altınözü ilçelerinde de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Antakya-Altınözü ile Antakya-Defne arasındaki ulaşım yolları ise bir süre trafiğe kapatıldı.