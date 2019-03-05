Hatay'da sağanak
Kırıkhan ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle istinat duvarı çöken camide hasar oluştu05 Mart 2019 Salı 17:05
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, çöken istinat duvarı Birlik Camisi'nde hasar oluşturdu. İstinat duvarı yıkılan cami ibadete kapatıldı.
Sağanak, mahalle güzergahındaki yolun bir bölümünde de çökme yaşanmasına neden oldu.
Trafik akışında aksamalar meydana gelen bölgede önlem alan jandarma, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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