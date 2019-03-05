Hatay'da sağanak Kırıkhan ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle istinat duvarı çöken camide hasar oluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, çöken istinat duvarı Birlik Camisi'nde hasar oluşturdu. İstinat duvarı yıkılan cami ibadete kapatıldı. Sağanak, mahalle güzergahındaki yolun bir bölümünde de çökme yaşanmasına neden oldu. Trafik akışında aksamalar meydana gelen bölgede önlem alan jandarma, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.