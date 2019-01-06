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Hatay'da sağanak

Kentte etkili olan aşırı yağış nedeniyle bir ahır çöktü, araç üzerine ağaç devrildi ve tarım arazileri sular altında kaldı

06 Ocak 2019 Pazar 14:29
Hatay'da sağanak

HATAY (AA) - Hatay'da son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle bir ahır çöktü, araç üzerine ağaç devrildi ve tarım arazileri sular altında kaldı.

İl genelinde son birkaç gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Üzündalı Mahallesi'nde içerisinde çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan bulunan bir ahır yağış dolayısıyla çöktü.

Ahır sahibi ve mahalleli, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirirdi. Olay yerine gelen ekiplerin uğraşları sonucu ahır içindeki hayvanlar çıkarılırdı.

Ahır sahibi Mahmut Koçak, olayda 7 büyükbaş hayvanın yaralandığını aktardı.

Bu arada, yağış nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde çoğu ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı yakınında ise bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:29
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