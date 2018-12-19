Hatay'da sağanak

HATAY (AA) - Amik Ovası'nda sağanak nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.

Hatay'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun sis ve yağış özellikle merkez Antakya ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle Antakya-İskenderun ve Yayladağı-Antakya kara yollarında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Amik Ovası'ndaki bazı araziler su altında kalırken, Karasu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın riski oluştu.

Dere çevresinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nin sakinlerinden Nuh Gezer, gazetecilere, su seviyesinin özellikle bugün oldukça yükseldiğini söyledi.

Suyun ev ve ahırları basmasından çekindiklerini belirten Gezer, "Bugün tedirgin şeklinde dereyi izleyeceğiz. Tehlike artarsa hayvanlarımızı götürüp evlerden ayrılacağız." dedi.

Bu arada, dere yatağından geçen bazı yolların da yükselen su seviyesi nedeniyle kapandığı görüldü.



