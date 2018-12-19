0553 313 94 23

Hatay'da sağanak

Amik Ovası'nda tarım alanları su altında kaldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
Hatay'da sağanak

HATAY (AA) - Amik Ovası'nda sağanak nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.

Hatay'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun sis ve yağış özellikle merkez Antakya ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle Antakya-İskenderun ve Yayladağı-Antakya kara yollarında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Amik Ovası'ndaki bazı araziler su altında kalırken, Karasu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın riski oluştu.

Dere çevresinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nin sakinlerinden Nuh Gezer, gazetecilere, su seviyesinin özellikle bugün oldukça yükseldiğini söyledi.

Suyun ev ve ahırları basmasından çekindiklerini belirten Gezer, "Bugün tedirgin şeklinde dereyi izleyeceğiz. Tehlike artarsa hayvanlarımızı götürüp evlerden ayrılacağız." dedi.

Bu arada, dere yatağından geçen bazı yolların da yükselen su seviyesi nedeniyle kapandığı görüldü.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:48
  1. dere
  2. Hatay
  3. sis
  4. şiddetli yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı davada karar
    1. FETÖ sanığı eski polislerin..
    2. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    3. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    4. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    5. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    6. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    7. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    8. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    9. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    11. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    12. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    13. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    14. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    15. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    16. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    19. Gaziantep'te sağanak
    20. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti