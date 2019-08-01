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Hatay'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama

İş yeri kapalı olduğu sırada meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Hatay'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama

HATAY (AA) - Hatay'da bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 750. Sokak'ta bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu belirlendi.

İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu arada, patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. Kırıkhan
  2. mutfak tüpü
  3. patlama

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