Hatay’da Polis haftası resepsiyonu

Hatay’da, Valilik himayesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Hatay Valiliği himayesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya’da bir otel de Şehit yakınları ve gazilerin katıldığı resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet teşkilatı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı konuşmada Polis Teşkilatının devletin bekası için çalıştığını ve bunu Zeytin Dalı operasyonunda gösterdiğini belirterek, “Polis arkadaşlarımız çok zor şartlar altında görevlerini ifa ediyorlar. Yeri geldiğinde gözlerini kırpmadan canlarını verebiliyorlar. Bu milletin, devletin bekası, toprakların vatan olabilmesi için de gözlerini kırpmıyorlar. Bunu en son Zeytin Dalı operasyonunda gösteren teşkilat Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte sırt sırta omuz omuza bu Ülkenin güvenliği için gereğini yapmıştır ve yapmaya da devam etmektedir. Biz böyle iki asırlık teşkilatla övünüyoruz, guru r duyuyoruz ve teşkilatın başarısı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızın çok zor şartlar altında görev yaptığını ifade etmiştim. Biz çocuklarımız görev yazarken, kendi çocuklarımıza gönderiyormuş duygusuyla, düşüncesi ile hareket ediyoruz. Onların görevlerini ifa ederken alınması gereken tüm tedbirleri alıyor, en iyi imkanları da hazırlamaya çalışıyoruz. Devletimizin imkanları onlar için seferber ediyoruz.Tüm polislerimizin polis gününü kutluyor, nice yıllara diyorum” dedi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise polis teşkilatının sadece devletten ve kendilerini yöneten idareden emir aldığını belirterek, “174 yıldır hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde üstün görev anlayışı ile halkımızın hizmetinde olan teşkilatımız 174. Yılsonuna hizmet ettiğimiz insanların korkmadan başvurabileceği şefkat kapısı haline gelmiştir. Yalnız devletten ve onu yöneten idareden emir alan teşkilatımız akıl tutulması yaşayan ruhunu, bedenini terör örgütlerine satmış ve bu teröristlerin 17-25 aralık süreci ile başlayıp ihaneti en üst seviyeye çıkardığı 15 temmuz 2016 darbe girişiminde tüm varlığı inancı ile sevdiklerinden ve canından vazgeçerek gün bugündür diyerek asli görevi olan vatanı, milleti ve bayrağı muhafaza için mücadele sergilemiştir” dedi.

Resepsiyon, konuşmaların ardından üzerinde Polis logosunun bulunduğu yaş pastanın kesilmesi ile son buldu.