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Hatay'da pikap apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

12 Temmuz 2019 Cuma 19:42
Hatay'da pikap apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman boşluğuna düşen pikaptaki 2 kişi ağır yaralandı.

Gürhan Özdemir'in (32) kullandığı 31 B 2840 plakalı pikap, Kurtuluş Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik apartman boşluğuna düştü.

Kazada, sürücüsü ile yanında bulunan Bayram Karacagir (23) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, apartmanın zemin katında bulunan dairenin penceresinde ve duvarında hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:42
  1. Hatay
  2. kaza
  3. Kırıkhan

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