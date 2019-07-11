Hatay'da otomobildeki patlama Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili emniyetteki sorgusu süren 8 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi- Zanlılardan ikisi tutuklandı, üçü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. İlçede 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin 21 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir zanlıyı daha yakaladı. Daha önce şüphelilerden 9'unun sınır dışı edildiği, 3'ünün tutuklandığı, ikisinin ise serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında emniyetteki 8 zanlıdan 6'sının daha işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriyeli 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.