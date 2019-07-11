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Hatay'da otomobildeki patlama

Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili emniyetteki sorgusu süren 8 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi- Zanlılardan ikisi tutuklandı, üçü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
Hatay'da otomobildeki patlama

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçede 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin 21 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir zanlıyı daha yakaladı.

Daha önce şüphelilerden 9'unun sınır dışı edildiği, 3'ünün tutuklandığı, ikisinin ise serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında emniyetteki 8 zanlıdan 6'sının daha işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
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