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Hatay'da otomobildeki patlama

Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 21’e yükseldi- Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edilirken, patlamayla ilgisi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

09 Temmuz 2019 Salı 18:09
Hatay'da otomobildeki patlama

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:09
  1. Adliyeye sevk
  2. Araç patlaması
  3. Hatay
  4. Reyhanlı

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