Hatay’da otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 21:12
Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Olay, Antakya-Samandağ çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem A. yönetimindeki 31 AAR 857 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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