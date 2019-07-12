Hatay'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Hatay'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı12 Temmuz 2019 Cuma 15:17
HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Hasan Uzuntel idaresindeki 31 ACE 349 plakalı otomobil, Çağlalık mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Otomobildeki Nuray Uzuntel kaza yerinde, Perihan Uzuntel ve Sekibe Gökpınar ise kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Uzuntel ile 3 yaşındaki oğlu Ali Sebahattin Uzuntel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
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