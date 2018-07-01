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Hatay'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:04
Hatay'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sabah saatlerinde Samandağ-Antakya çevre yolunda meydana gelen kazada, 2 arkadaşıyla beraber Çevlik’ten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, Subaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan Asker Meydancı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asker Meydancı’nın cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 17:04
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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