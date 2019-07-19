Hatay’da orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamaltı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 20 yer işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.