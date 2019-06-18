Hatay’da orman yangını Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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