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Hatay'da öğrencilerin çamurda yürüyerek okula gittikleri iddiası

Valilik, "Kırıkhan ilçesinde öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

23 Aralık 2018 Pazar 12:02
Hatay'da öğrencilerin çamurda yürüyerek okula gittikleri iddiası

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, bir internet haber portalında yer alan "Kırıkhan ilçesinde öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Torun Mahallesi'ndeki öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği şeklinde iddialar içeren haberle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, habere konu edilen Torun Mahallesi'nde ikamet eden 9 ilkokul öğrencisinin Karadurmuşlu İlkokuluna, 6 ortaokul öğrencisinin ise Karadurmuşlu Ortaokuluna taşımalı eğitim kapsamında servisle götürüldüğü belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Torun Mahallesi ile Karadurmuşlu Mahallesi arasındaki mesafe 8 kilometredir. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi öğrencilerin 15 kilometre yürüyerek okula gittiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:02
  1. Basın açıklaması
  2. Hatay Valiliği

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