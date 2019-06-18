Hatay’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Dün hayatını kaybeden Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbe ile iktidardan uzaklaştırılmasının ardından yargılandığı mahkemede vefat eden Muhammed Mursi için İl Müftülüğü’nün düzenlediği programla gıyabi cenaze namazı kılındı. Antakya’da Ulu Cami’de kılınan öğle namazının ardından cami bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı gıyabi cenaze namazına vatandaşlar geniş bir katılım gösterirken, Mursi ve tüm şehitler için de dua edildi.