Hatay'da mühimmat deposunda patlama
Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı09 Ağustos 2019 Cuma 05:29
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.
İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
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