0553 313 94 23

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

09 Ağustos 2019 Cuma 05:29
Hatay'da mühimmat deposunda patlama

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 05:29
  1. askeri mühimmat deposu
  2. Hatay
  3. patlama
  4. Reyhanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Tuzla’da fabrika yangını
    1. GÜNCELLEME - Tuzla’da fabrika yangını
    2. Tuzla Organize Sanayi Bölgesin’de Boya..
    3. Hatay'da mühimmat deposunda patlama
    4. Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor
    5. Tuzla’da fabrika yangını
    6. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan..
    7. 300 polis barlar sokağına girip ünlü..
    8. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    9. Depremzedeleri ilk geceyi çadır kentte..
    10. Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Sudan'da AGK Başkanı Burhan idam..
    12. Denizli'deki deprem
    13. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
    14. "Kanser Enstitüsü saldırısıyla..
    15. Rusya'dan 'Atambayev' açıklaması!
    16. Sudan'da İhvan mensuplarının "ülkeyi..
    17. İzmir-İstanbul Otoyolu’nda bariyere ok..
    18. Cezaevinde 110 mahkum gıda..
    19. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    20. Bodrum'da "Huzur" uygulaması
    21. Kazara kardeşini kepçeyle ezdi
    22. Piyanist İdil Biret, Muğla'da konser..
    23. Maçın ardından
    24. Beşiktaş'a Portekizli sol bek
    25. İdil Biret Müzik Festivali sona erdi
    26. Katar Emiri, ABD Başkanı Trump ile..
    27. Bayer Münih acımadı: 23-0!
    28. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler..
    29. Zonguldak'ta cezaevinde gıda..
    30. Afyonkarahisar’da artçı depremler..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Melih Gökçek açıklaması!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız