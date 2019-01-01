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Hatay'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

01 Ocak 2019 Salı 02:39
Hatay'da motosiklet kazası: 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde motosiklet kullanan kişi direksiyon hakimiyeti kaybederek, yol kenarına savruldu.

Savrulmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 02:39
  1. Arsuz
  2. Hatay

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