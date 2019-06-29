Hatay’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Hatay’ın Antakya ilçesinde minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya-İskenderun Karayolu Bakras mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan karayoluna atlayan 31 NFP 64 plakalı transit ile karayolunda seyir halinde olan 31 DR 979 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla transitten çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

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