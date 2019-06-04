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Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

Hatay’da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.

04 Haziran 2019 Salı 08:08
Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

Hatay’da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.


Merkez ilçe Antakya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu.


Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.


Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından da ücretsiz otobüsler tahsis edildi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:08
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