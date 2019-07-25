Hatay’da maddi hasarlı trafik kazası Hatay’da meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Defne ilçesine bağlı Çekmece üst geçidinde meydana geldi. Antakya-Samandağ karayolunda giden 34 SJ 5696 plakalı otomobil, Çekmece üst geçidinde 33 ACF 925 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanma ve can kaybı olmadı.

Kazanın ardından trafik akışında kısa süreli aksama meydana geldi. Daha sonra olay yerine gelen çekici ile araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kazanın ardından ekipler yola saçılan aracın cam ve parçalarını temizledi.

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