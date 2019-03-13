0553 313 94 23

Hatay'da apartman yangını: 1'i bebek 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi

13 Mart 2019 Çarşamba 07:04
Hatay'da apartman yangını: 1'i bebek 5 yaralı

Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. AA'nın haberine göre; dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 

Hastanede gazetecilere açıklamada bulunan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını söyledi. 

İtfaiye raporuna göre yasal işlemlerin yapılacağını belirten Karamehmetoğlu, "Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlarımız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kimsede herhangi olumsuz durum yok. Bebeğimizin de sağlık durumu iyi. Kurtarma faaliyetlerinde bulunan 1 itfaiye erimiz de dumandan etkilenmişti o da tedavi altında." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:26
  1. Hatay
  2. itfaiye
  3. bebek
  4. yangın
  5. 5 yaralı
  6. Kırıkhan
  7. söndürüldü
  8. dumandan etkilendi
  9. son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur Yavaş 5 yıldır ne yapıyor?
    1. Mansur Yavaş 5 yıldır ne yapıyor?
    2. Gezi aklı Venezuela’da
    3. Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet..
    4. Ve o ülkeyle 'kapıda vize' dönemi..
    5. Hatay'da korkutan yangın
    6. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
    7. İstanbul’da şafak vakti narkotik..
    8. Avustralya Kardinali George Pell 6 yıl..
    9. Orduya darbe çağrısı yaptı... Guaido:..
    10. Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve..
    11. Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden..
    12. Kimlik soran bekçilere ateş açıldı
    13. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal..
    14. CHP'li adaydan PKK'lıya örtülü maaş!
    15. Furkan'ı katleden hainin kim olduğu..
    16. Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump..
    17. S-400 eğitimi için ilk durak belli oldu
    18. Erkek arkadaşı tarafından darp edilen..
    19. Noter çilesi bitiyor
    20. Ve o ülkeyle 'kapıda vize' dönemi..
    21. Diyarbakır Emniyeti paylaştı... Müthiş..
    22. Korkunç olay... Böyle bulundu
    23. Pes dedirten savunma: İsteyerek olmadı
    24. Baltalı, sopalı kavga: Çok sayıda..
    25. Esed rejiminden İdlib'e "beyaz..
    26. Feci kaza... Ortalık savaş alanına döndü
    27. Yeniden kaos... Açıklamalar peş peşe..
    28. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    29. Kamerun'dan AB'ye tepki
    30. Bahçelievler’de yangın paniği
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?