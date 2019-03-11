Hatay’da korkutan yangın Hatay’da, 3 katlı binanın 2.

Hatay’da, 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Söndürülen yangının ardından dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, 55. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında Suriyelilerin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, ambulans ve polis ekiplerinin de gelmesiyle yol trafiğe kapatıldı.

Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çevrede bulunan ve zarar gören elektrik kabloları da TEDAŞ ekipleri tarafından onarılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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