0553 313 94 23

Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu

02 Haziran 2019 Pazar 22:40
Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde siyasi ve dini kanaat önderleri iftarda aynı sofrada bir araya geldi.

Hıdırbey Mahallesi'nde kurulan "kardeşlik sofrasında" Hristiyan, Musevi, Ermeni, Alevi ve Sünniler buluştu.

Dualar eşliğinde başlayan iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İftar programında konuşma yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın farklı kültürlerle harmanlanmış örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Tüm dünyada özellikle Orta Doğu'daki temel problemin birlik ve beraberliğin bozulmasından kaynaklandığını ifade eden Yayman, Hıdırbey'de kurulan kardeşlik sofrasının tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı.

Yayman, şunları kaydetti:

"Tüm sorunların çözümü Hatay'da. Bu kardeşlik sofrasında, 'Sen ben yok, biz varız' diyen insanların sofrasında, hepimize lazım olan bu değil mi? Hepimizin ihtiyacı olan kendi kimliklerimizi muhafaza ederek kardeşçesine bir arada yaşamak değil mi? Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Hristiyanı'yla, Musevi'siyle biz hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz ve Türkiye'yiz. Hemen yanı başımızda Suriye'de insanlar katlediliyorlar. İnşallah bir an önce barış ve kardeşlik oraya da gelsin, buradaki problemler bir an önce çözülsün. İşte biz burada Hazreti Musa ağacının altında bütün dünyaya sesleniyoruz; inşallah bu bayram kardeşlik bayramı olsun, huzur bayramı olsun."

Programa, Alevi kanaat önderi Şah Ahmet Yazıcı, Ermeni Cemaat Vakfı Başkanı Cem Çapar, Hristiyan Cemiyeti Başkanı Dimyan Emektaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 22:40
  1. Alevi
  2. Ermeni
  3. Hatay
  4. Hristiyan
  5. Musevi
  6. samandağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi
    1. Kadın milli basketbolcular İspanya'ya..
    2. Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu
    3. Banu Alkan: Kültür ve turizm bakanı..
    4. İran’dan ABD’nin şartsız müzakere..
    5. Irak'tan "IKBY tek varil dahi petrol..
    6. Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a..
    7. Binali Yıldırım, Keskin’de seçimi..
    8. "Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un..
    10. Edirne’de inşaatın çatısında yangın
    11. Filistin, Kudüs'teki gerginliğin..
    12. Tekirdağ’da iki ayrı kazada yaralanan..
    13. Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti'..
    14. Kaymakamlık ve belediye başkanlığında..
    15. Genç polis memuru trafik kazasında..
    16. Kanada'da yerli soykırımı için ulusal..
    17. Şırnak’taki seyahat acenteleri..
    18. Erkekler hentbolda Şampiyonlar Ligi..
    19. Hazırlık maçı: Türkiye: 1 -..
    20. Jandarma ve polisten bayram öncesi..
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Yusuf Günay: "Fikret Orman..
    23. Irak Cumhurbaşkanı Salih, ABD ile İran..
    24. Genç polis kazada hayatını kaybetti
    25. "İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak..
    26. ABD'nin müzakere talebine İran'dan..
    27. Futbol: Elit 19 Yaş Altı Ligi Süper Kupa
    28. Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden..
    29. Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2..
    30. Türkiye-Özbekistan maçından notlar
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür