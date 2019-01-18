Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü Kırıkhan ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Vaysal Saraç (65) ve Emine Saraç (65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen Saraç çiftinin cenazeleri, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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