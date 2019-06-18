Hatay’da karayolunda çalışan araçlar yandı

Hatay’da Reyhanlı karayolunda çalışan yol silindir vabil aracı ve tanker bilinmeyen bir nedenle yandı.

Kırıkhan ilçesinde Reyhanlı karayolunda özel bir şirkete ait olan 42 FOS 34 plakalı tanker ve yol silindir vabil aracı sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan araçları Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiyesi kısa sürede söndürdü.

Her 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, Kumlu İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.