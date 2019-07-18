Hatay'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde, 31 ZL 360 plakalı kamyonet, sürücüsü Cengiz Hortum'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Zübeyde Hortum, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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