Hatay'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı18 Temmuz 2019 Perşembe 23:03
HATAY (AA) - Hatay'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde, 31 ZL 360 plakalı kamyonet, sürücüsü Cengiz Hortum'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Zübeyde Hortum, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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