Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 ANY 22 plakalı kamyon, İskenderun-Belen TEM Otoyolu'nda, Suriye uyruklu A.J. idaresindeki 31 ABD 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü A.J. öldü, otomobildeki M.B. ise yaralandı.

M.B. 112 acil servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılırken, A.J'nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

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