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Hatay'da kadın şoförler direksiyon başında

Otobüs şoförü Feyruz Gülüm: -"Kadınlar kendine güvendikten sonra şoförlükte yapar, tarlada da, evde de çalışır, her yerde her alanda iş yapabilir"-Acil Tıp Teknisyeni ve ambulans şoförü Seyhan Şanverdi: "12 yıldır bu mesleğin içindeyim, işimiz çok zor ama keyifli, hayat kurtarmanın mutluluğu çok anlamlı"

08 Mart 2019 Cuma 13:24
Hatay'da kadın şoförler direksiyon başında

HATAY (AA) - Hatay'da halk otobüsü ve ambulans şoförü olan iki kadın, zorluklarına rağmen mesleklerini severek yapıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde 2 yıldır şoförlük yapan, kentin ilk kadın toplu taşıma şoförü Feyruz Gülüm (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı işin zorluklarının yanında çok zevkli yanlarının da olduğunu söyledi.

Daha önce başka bir şehirde bindiği halk otobüsünün sürücüsünün kadın olduğunu görünce çok imrendiğini belirten Gülüm, o an kendisinin de bu işi yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Gülüm, 2 yıl önce halk otobüsü şoförü olmak için belediye başvurduğunu ve yapılan elemede de başarı sağlayarak hayalini kurduğu mesleği yapmaya başladığını anlatarak, "İnsanı, canı taşımak dikkat istiyor. İşimi çok severek yapıyorum. Kadınlar her işi yapar. Kadınlar kendine güvendikten sonra şoförlük de yapar, tarlada da, evde de çalışır, her yerde her alanda iş yapabilir. Kendime çok güveniyorum. Yeter ki kadınları aileleri desteklesin. Kimse 'yapamazsın' demesin." diye konuştu.

Gülüm, direksiyon başında kendisini gören vatandaşların, ilk olarak çok şaşırdığını daha sonra tebrik ettiklerini belirtti.

Takdir edilmenin ve sevilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Gülüm, "Beni yolda görenler alkışlıyor, beni tebrik ediyorlar. Bana 'sizinle gurur duyuyoruz, işte kadınların gücü' gibi şeyler söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Özellikle kadınların bana 'biz de yapabiliriz' demeleri çok güzel." dedi.

- Zamanla yarışıyor

Hatay'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan ve ileri güvenli sürüş teknik eğitimi alan ambulans şoförü Seyhan Şanverdi de (35) hayatları kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Aynı zamanda, haftanın belirli günlerinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) personeli olarak ambulansta acil vakalara müdahale eden Şanverdi, gece vardiyası ve uykusuzluk gibi zorluklarına rağmen Hatay'da görev yapan 5 kadın ambulans şoförü arasında yer alıyor.

İşinin zorluklarına rağmen hayat kurtarmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu anlatan Şanverdi, ailesinin isteği üzerine bu mesleği seçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsan hayatına dokunmak, tarif edilmez bir mutluluk. 5 yıldır ambulans şoförüyüm. 12 yıldır sağlık alanında hizmet veriyorum. İlk zamanlar vatandaşların trafikte yol vermeme, sıkıştırma durumları ve şaşkınlık yaşayanlar çok oldu. Bulunduğum ilçede herkes alıştı sadece farklı ilçelere gittiğimizde şaşıran çok oluyor."

Zamana karşı yarış içinde olduklarını dile getiren Şanverdi, ''Bizim için her olayın ayrı bir önemi var, insan hayatının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bilip bu doğrultuda zamanla yarışıyoruz. Her siren sesi, beni daha çok heyecanlandırıyor.'' dedi.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:24
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