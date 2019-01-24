Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Yayladağı ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı24 Ocak 2019 Perşembe 21:30
HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çamaltı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, G.T. ve A.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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