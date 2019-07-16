0553 313 94 23

Hatay’da izinsiz konsere polis müdahalesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

16 Temmuz 2019 Salı 23:17
Hatay’da izinsiz konsere polis müdahalesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grupla, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.



İlçeye bağlı, Deniz Mahallesi Hızır Parkı’nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 12 şahıs, emniyete götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:17
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den AB'ye ilginç yaptırım tepkisi!
    1. CHP'den AB'ye ilginç yaptırım tepkisi!
    2. Ekonomi alanındaki torba teklif Genel..
    3. Medipol Başakşehir'in yeni transferi..
    4. Belçika’dan gelen aile Tarsus’ta kaza..
    5. Hakkari’de jandarma personeli onuruna..
    6. Malatya Kayısı Festivali başladı
    7. Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi..
    8. İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan..
    9. Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
    10. ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400..
    11. Hakkari’de teknoloji atölyesi açıldı
    12. Yalçın Topçu Özbekistan'da 15 Temmuz..
    13. Hatay’da izinsiz konsere polis..
    14. Beşiktaş’tan flaş açıklama: 'Burak..
    15. Suudi Arabistan'da Husilere ait 3 İHA..
    16. Brezilya'da Devlet Başkanı'nın oğlu..
    17. 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu..
    18. "İran'da rejim değişikliği peşinde..
    19. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    20. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu