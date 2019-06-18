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Hatay'da iş makinesi yangını

Park halindeyken alev alan su tankeri ve silindir itfaiye ekiplerince söndürüldü

18 Haziran 2019 Salı 11:35
Hatay'da iş makinesi yangını

HATAY (AA) - Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yol çalışması yapan özel bir şirkete ait su tankeri ile silindir yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çalışma yapan 2 iş makinesi, Doğu Ayrancı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olay sonrası araçlarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:35
  1. Hatay
  2. iş makinası
  3. Yangın

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