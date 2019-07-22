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Hatay’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Hatay’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:06
Hatay’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Hatay’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesi İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Silahların çekildiği tartışmada A.K., silahla yaralandı. A.K. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananlar ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, polis ekipleri de alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:06
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