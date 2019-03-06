Hatay'da hastanede yangın çıktı Hatay'da bir hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da bir hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyat bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verilerek ameliyathane boşaltıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, ameliyathanenin bir bölümünde hasar oluştu. Ameliyat olması gereken bir hastanın ise başka hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.