0553 313 94 23

Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan: -"Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan, farklı renklerin oluştuğu insanlarız"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:59
Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı

HATAY (AA) - Hatay'da Musevi cemaatinin dini bayramı 'Hanuka Bayramı' kutlandı.

Antakya'da bulunan Musevi Havrası'nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için hoşgörünün önemli olduğunu söyledi.

Musevilerin yüz yıllardır bu topraklarda, diğer din kardeşleri ile hoşgörü içinde yaşadığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan, farklı renklerin oluştuğu insanlarız. Dinlerin geliş amacı da zaten insanların huzuru, mutluluğu ve insanın yaşamı için gönderilmiştir. Musevi kardeşlerimiz de yüzyıllardır bu topraklarda diğer din kardeşlerimizle birlikte huzur içinde, refah içinde yaşamışlardır. Bundan sonra da bu topraklarda yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise Hanuka Bayramının başladığı toprakların, bu topraklar olduğuna dikkati çekerek bayramın Hatay'da kutlanmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da dini bayramlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılarca, bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı.




Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:59
  1. Antakya
  2. hanukabayramı
  3. Hatay
  4. musevicemaati

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH’dan 30 bin kişiye kış yardımı
    1. İHH’dan 30 bin kişiye kış yardımı
    2. Belçika'nın en zengin iş adamı..
    3. Katar ablukasından vazgeçen üçüncü..
    4. Beşiktaş'ta Caner Erkin'in sağlık durumu
    5. ASELSAN Başkanı'ndan dikkat çeken..
    6. Afganistan'da yaralanan ABD askeri öldü
    7. Kayserispor'da kupa mesaisi
    8. TürkTraktör’de görev değişimi
    9. Nijerya'da sarı hummayla mücadele
    10. Barselona Belediyesinden İsrail..
    11. Yunanistan'dan savaş tazminatı..
    12. Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper..
    13. Koalisyon güçleri DEAŞ elebaşı..
    14. Vücutta neden ödem oluşur?
    15. Çığ altında kalan dağcı için yeni..
    16. Her kadın mutlu olmak ister, ama...
    17. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa 11'i belli oldu
    18. Polonya'da 24. İklim Konferansı
    19. Enflasyonun düşmesinin ardından dolar..
    20. Denizli'de kayalıklardan düşen iki..
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi