Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı

HATAY (AA) - Hatay'da Musevi cemaatinin dini bayramı 'Hanuka Bayramı' kutlandı.

Antakya'da bulunan Musevi Havrası'nda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilelebet birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için hoşgörünün önemli olduğunu söyledi.

Musevilerin yüz yıllardır bu topraklarda, diğer din kardeşleri ile hoşgörü içinde yaşadığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan, farklı renklerin oluştuğu insanlarız. Dinlerin geliş amacı da zaten insanların huzuru, mutluluğu ve insanın yaşamı için gönderilmiştir. Musevi kardeşlerimiz de yüzyıllardır bu topraklarda diğer din kardeşlerimizle birlikte huzur içinde, refah içinde yaşamışlardır. Bundan sonra da bu topraklarda yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise Hanuka Bayramının başladığı toprakların, bu topraklar olduğuna dikkati çekerek bayramın Hatay'da kutlanmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da dini bayramlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılarca, bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı.











