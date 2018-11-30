Hatay'da Güler'e coşkulu karşılama

HATAY (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği İbrahim Güler, kentte coşkuyla karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Güler, Ankara dönüşü kent girişinde partililerce karşılandı.

Güler, buradan davul zurna eşliğinde partililerle buluşmak üzere Antakya Spor Salonu'na gitti. Güler, burada yaptığı konuşmada, Hatay'da ak bir sayfa, aydınlık bir dönem açmak için hazır olduklarını belirtti.

Güler, 31 Mart akşamında AK Parti sancağını Hatay burçlarına asacaklarını söyledi.

Hatay ile ilgili hayallerini ve projelerini anlatmaya hazır olduklarını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Bir oy için değil, bütün gönülleri yapmak için, seçime kadar değil, seçkin bir yere sahip olana kadar istişare içinde el birliğiyle ortak akılla Hatay'dan yöneteceğiz inşallah. Bu makam millet tarafından yönetilecektir. Bu makam cumhurun makamı olacaktır. Emanet gösterecek şehre emin olmaya talibiz. Biz sadece AK Partili kardeşlerimizle değil, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partili ve Büyük Birlik Partili kardeşlerimle bu yolu birlikte, beraber yürüyeceğiz."

Güler, millet, devletin bekası ve gençlerin yarınları ve hizmet sancağını yukarıya taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

- Milletvekillerinden Güler'e destek

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da 31 Mart'ın Hatay için yeni bir tarihin adı olduğunu söyledi.

Her şeyin inanmakla başladığını belirten Yayman, "İnanıyorsanız üstünsünüzdür düsturunu asla unutmayacağız. 'AK Parti kazanamaz' diyenler, 'AK Parti kaybedecek', aday açıklandığında 'AK Parti adayı kaybetti' diyenlerle de 31 Mart akşamı görüşeceğiz inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay Büyükşehiri teslim edeceğiz inşallah." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy ise yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını ve Hatay'ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını dile getirdi.

AK Parti Hatay milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi de Güler'i tebrik edip yanında olduklarını belirterek, başarı dilediler.







