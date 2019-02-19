Hatay’da göçmen kaçakçısına suçüstü Hatay’da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı.

Hatay’da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hatay’ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve ’Kara Musa’ lakabıyla bilinen M.E.E. 19Suriyeli göçmeni bir araca bindirmek üzereyken suçüstü yakalandı. M.E.E.’nin daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.