Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İlçenin Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları 3 ayrı araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiklerini tespit ettikleri Suriye uruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Suriyeliler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23) A.R. (26) ve V.M. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.