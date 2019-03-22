Hatay'da gıda zehirlenmesi şüphesi
İskenderun ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi22 Mart 2019 Cuma 19:22
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 23 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndan 13 ve Bekbele Mahallesi'ndeki Bekbele Ortaokulu'ndan 10 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ