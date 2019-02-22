Hatay'da ganyan bayi işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, ganyan bayi işletmecisi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde ganyan bayi işleten Ali Karaçay'dan (65) bir süre haber alamayan ailesi, evinin yakınında bulunan iş yerine gitti. Karaçay'ın cesediyle karşılaşan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Karaçay'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Karaçay'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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