Hatay'da Fransızların yapmadığını CHP yaptı
Gündemi değerlendiren Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Azerbaycan Türkü bir askerin Ezan okumasını değerlendirdi ve CHP'nin geçmişte yaptığı zulmü hatırlattı.
Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki Şuşa şehrini kurtardıktan sonra bir askerin minareye çıkarak Ezan okumasını değerlendiren Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, bu hareketin duygulandırdığını ifade etti ve CHP'nin zulmünü hatırlattı.
Fransa işgali altında bulunan Hatay'ın Türkiye'ye bağlandıktan sonra Fransızların dokunmadığı Ezan'a CHP'nin dokunmasını konu aldı.
Ezan'ın aslından okunmasını yasaklayan CHP'ye eleştirilerde bulunan Uğurlu, "Hatay'da Fransızların yapamadığını CHP yaptı" ifadelerini kullandı.