Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı
Hatay'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hassa ve İskenderun ilçelerinde FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi.