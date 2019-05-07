Hatay’da feci kaza: 2 ölü Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobil park halindeki arazöze çarptı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobil park halindeki arazöze çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küreci Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Veysel Kızıltaş yönetimindeki 19 SK 674 plakalı otomobil, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait park halindeki 31 FV 177 plakalı arazöze çarptı. Kazada, yan koltukta oturan İbrahim Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Kızıltaş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.