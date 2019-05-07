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Hatay’da feci kaza: 2 ölü

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobil park halindeki arazöze çarptı.

07 Mayıs 2019 Salı 17:32
Hatay’da feci kaza: 2 ölü

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir otomobil park halindeki arazöze çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Küreci Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Veysel Kızıltaş yönetimindeki 19 SK 674 plakalı otomobil, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait park halindeki 31 FV 177 plakalı arazöze çarptı. Kazada, yan koltukta oturan İbrahim Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti.


Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Kızıltaş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:32
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