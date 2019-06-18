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Hatay’da ev yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

18 Haziran 2019 Salı 13:41
Hatay’da ev yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi’nde bulunan Orhan Açık’a ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


Alevlerin etkisiyle mutfakta bulunan piknik tüpünün de patlamasıyla büyüyen yangında evin çatısı tamamen kül olurken, ev içerisinde bulunan eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.


Yangında kimseye zarar gelmezken, Açık ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:41
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