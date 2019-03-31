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Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşlar oy kullandı

31 Mart 2019 Pazar 11:23
Hatay'da Ermeni asıllı vatandaşlar oy kullandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Mahalledeki muhtarlık binasına sabah erken saatlerde giden vatandaşlar, burada kurulan tek sandıkta oylarını kullandı.

Muhtar Berç Kartun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, huzurlu geçmesini temenni etti.

Kartun, mahallede kayıtlı 104 seçmen olduğunu ancak bazı kişilerin şehir dışında bulunduğundan 85-90 civarında seçmenin oy kullanmasını beklediklerini kaydetti.

Seçmenlerden Margarit Bebek de seçimin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:23
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