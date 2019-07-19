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Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı

19 Temmuz 2019 Cuma 20:03
Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamit patlatarak balık avlayan şüpheliler kamera görüntülerine yansıdı.

Kale Mahallesi sahilinde kaydedilen görüntülerde şüpheliler, yanlarına aldıkları dinamitleri balık sürüsünün geçtiği alana atıyor.

Büyük bir gürültüyle deniz içerisinde patlayan dinamitler bölgeden geçen balıkların ölümüne neden oluyor.

Daha sonra deniz yüzeyine çıkan balıklar, şüpheliler tarafından toplanıyor.

İhbar üzerine bölgeye giden İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bu avlanma metodunu uygulayan şüphelilere 9 bin 876 lira para cezası uyguladığı öğrenildi.



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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:03
  1. Dinamitle balık avı
  2. Hatay
  3. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı

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