Hatay’da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 2 kişi tutuklandı Hatay’da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2’si tutuklandı.

Hatay’da DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütüne eleman temin ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 22 kişiden 2’si tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye’ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20’si erkek, 2’si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 2 kadın tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.