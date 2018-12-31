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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:37
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında Antakya, Erzin, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda 8'i Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:37
  1. deaş
  2. gözaltı
  3. Hatay
  4. operasyon

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