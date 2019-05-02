Hatay'da DEAŞ operasyonu İskenderun ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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