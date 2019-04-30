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Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

30 Nisan 2019 Salı 13:26
Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs öncesinde eylem yapabilme ihtimali olan, Türkiye’de örgütsel irtibatları bulunan, DEAŞ’a eleman temini alanında faaliyet yürüten, sınırdan yasa dışı geçişleri organize eden ve yurt içinde bunların farklı illere gönderilmesini sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Ekipler şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay’ın Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller, Türkçe ve Arapça yazılı dokümanlar ele geçirildi.


Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:26
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